Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Ö.F.Y. (68) idaresindeki 06 MZL 02 plakalı otomobil, Işıklar ile Uzunlar köyü arasında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.F.Y'nin cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.