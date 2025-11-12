Giriş / Abone Ol
Kırıkkale'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  12.11.2025 12:56
  • Giriş: 12.11.2025 12:56
  • Güncelleme: 12.11.2025 12:57
Kaynak: AA
Kırıkkale'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Y.Ş. (81) idaresindeki 18 KY 650 plakalı traktör, Alaaddin Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Araçtan savrulan sürücü, Kızılırmak Nehri kenarına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

