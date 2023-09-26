Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kaynak: DHA
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 212 ecstasy, 206 sentetik hap, 6,23 gram metamfetamin, 5,97 gram sentetik kannabionid, 2,78 gram esrar, 2 gram skunk, 1 kök kenevir ve 0,98 gram kokain ele geçirildi.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen 11 kişi ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.