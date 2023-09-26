Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 26.09.2023 13:36
  • Giriş: 26.09.2023 13:36
  • Güncelleme: 26.09.2023 13:36
Kaynak: DHA
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 212 ecstasy, 206 sentetik hap, 6,23 gram metamfetamin, 5,97 gram sentetik kannabionid, 2,78 gram esrar, 2 gram skunk, 1 kök kenevir ve 0,98 gram kokain ele geçirildi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen 11 kişi ise denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol