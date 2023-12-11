Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda A.H. (39) ve Ç.S'yi (22) Delice ilçesinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 434 gram esrar, uyuşturucu hap, 6 kök kenevir, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek, hassas terazi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ç.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.