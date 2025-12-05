Kırıkkale'de uzman çavuş, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Kırıkkale'de Uzman Çavuş Mesut Yurt (39), bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla öldürüp, intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bir inşaatın önünde meydana geldi.

Tekirdağ'da uzman çavuş olarak görev yapan ve izin için Kırıkkale'de bulunan Mesut Yurt ile bacanağı Hakan Altunkaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Mesut Yurt, üzerinde bulunan tabancayı çekip Altunkaş'a ateş etti, ardından da aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mesut Yurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Hakan Altunkaş da kurtarılamadı.

BACANAĞIYLA HUSUMETLİ

Mesut Yurt'un bir süredir evli olduğu kadınla ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağıyla aralarında husumet bulunduğu belirtildi.

Altunkaş ve Yurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kırıkkale'de toprağa verilecek.