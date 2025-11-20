Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı

KIRIKKALE'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Başka bir araçtan yola dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan T.K. idaresindeki 16 AFH 907 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Arkadan gelen M.D. kontrolündeki 06 CJV 278 plakalı otomobil ile F.T. yönetimindeki 42 AFG 279 plakalı cip ve H.C. idaresindeki 06 EVL 913 plakalı otomobil de birbirlerine çarptı. Kazada sürücü T.K. ile otomobillerde bulunan H.S., C.C. ve H.C.C. yaralandı. İhbarla kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan köprülü kavşak, Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)