Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Hasandede köyü kavşağında tırın otomobile çarpması, Alparslan Türkeş Bulvarı nokta kavşağında ise otomobilin kaldırıma çıkması ve iki otomobilin çarpışması yer alıyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağındaki kazada ise iki otomobilin çarpışması, Polis Meslek Yüksek Okulu kavşağında da otomobilin bariyer ve kaldırıma çarpması da görüntülere yansıdı.