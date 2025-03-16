Kırıkkale için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kırıkkale’de Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve çevresinde 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgarın, saatte 50-70 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Fırtınanın 12.00 ile 22.00 saatleri arasında etkili olması beklenirken, akşam saatlerinden sonra şiddetini kaybedeceği öngörülüyor. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.