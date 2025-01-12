KIRIKKALE- Kontrolden çıkan otomobil takla atıp boş araziye savruldu; 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak boş araziye devrildi. Kazada, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale kara yolu Kayadibi mevkisinde meydana geldi. E.D. kontrolündeki 06 HE 1734 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meryem Doğandemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, sürücü E.D. ile otomobilde bulunan yolcular A.D., Ü.D. ve A.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara ve Kırıkkale’deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.