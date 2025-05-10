Kırıkkale - Taksinin beton bariyere çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

KIRIKKALE'de taksinin beton bariyere çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yahşihan ilçesi Ankara-Kırıkkale kara yolu Yenişehir Kavşağı yakınında meydana geldi. Osman Y. yönetimindeki 71 T 2038 plakalı taksi, beton bariyere çarparak savruldu. Tekrar bariyere çarparak duran araç hurdaya dönerken, sürücü ile takside bulunan yabancı uyruklu yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Taksicinin durumunu ağır olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)