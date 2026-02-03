Kırıkkale TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman? TOKİ Kırıkkale Kura Çekim Tarihi

Kırıkkale’de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ sosyal konut projesinde beklenen aşamaya gelindi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Peki Kırıkkale TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hak sahipleri hangi tarihte belli olacak? İşte TOKİ Kırıkkale kura çekim tarihine dair tüm detaylar…

KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Kırıkkale TOKİ kura çekimi, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte projede konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belirlenecek.

Kura Tarihi: 7 Şubat 2026

7 Şubat 2026 Saat: 11:00

11:00 İl: Kırıkkale

KIRIKKALE TOKİ PROJESİNDE KAÇ KONUT YER ALIYOR?

Kırıkkale TOKİ sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.736 konut için kura çekimi yapılacak. Proje, uzun vadeli ödeme planı ve erişilebilir fiyatlarıyla dar ve orta gelirli ailelere yönelik olarak hazırlandı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLARIN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre Kırıkkale TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri ile başvurusu reddedilen adayların listesi açıklandı.

Vatandaşlar kura listelerine ve başvuru durumlarına TOKİ’nin resmi internet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Başvuru sonucu sorgulama işlemleri ilgili ekran aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

KIRIKKALE TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde uygulanan ödeme planı Kırıkkale’de de diğer illerle aynı şekilde yürütülüyor. Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile taksitlendiriliyor.

Kırıkkale TOKİ 1+1 Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 55 m² Satış Fiyatı 1.800.000 TL Peşinat (%10) 180.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 6.750 TL

Kırıkkale TOKİ 2+1 (65 m²) Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 65 m² Satış Fiyatı 2.200.000 TL Peşinat (%10) 220.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 8.250 TL

Kırıkkale TOKİ 2+1 (80 m²) Konut Fiyatları

Özellik Bilgi Metrekare 80 m² Satış Fiyatı 2.650.000 TL Peşinat (%10) 265.000 TL Vade 240 Ay Aylık Taksit 9.938 TL

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugüne kadar birçok ilde kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin belirlendiği iller arasında şunlar yer alıyor:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın ve Elazığ.

Bu illerde yapılan kura çekimleri sonucunda toplam 148.083 vatandaş TOKİ sosyal konutlarında hak sahibi oldu.

Kırıkkale TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kırıkkale TOKİ kura çekimi 7 Şubat 2026 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecek.

Kırıkkale TOKİ projesinde kaç konut bulunuyor?

Proje kapsamında Kırıkkale’de toplam 1.736 konut için kura çekimi yapılacak.

Kırıkkale TOKİ kura listeleri açıklandı mı?

Evet, TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişine katılacakların isimleri ve reddedilen başvuruların listesi yayımlandı.

Kırıkkale TOKİ konutlarında ödeme planı nasıl?

Konutlarda %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay vade ile aylık taksitler halinde ödeniyor.

Kırıkkale TOKİ kura çekimi, uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kritik bir aşama olarak öne çıkıyor. 7 Şubat 2026 tarihinde yapılacak kura çekimiyle birlikte hak sahipleri kesinleşmiş olacak.