Kırıkkale Valiliği’nden açıklama: Balışeyh Belediye Başkanı’nı vuran şüpheli yakalandı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale’nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e yapılan saldırı ile ilgili Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayda 3 yurttaşın daha yaralandığı, şüphelinin ise polis ekiplerince yakalandığı duyuruldu.

Olay, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Olayda Belediye Başkanı Şen’in yanında bulunan 3 kişi da yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanı Şen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekiplerince yakalandı.

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.