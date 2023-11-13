Kırıkkale’de 118 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale’de asayiş olaylarına karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 118 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 118 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 117 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. 3 faili meçhul olayı da aydınlatıldı.

Ayrıca, polis ekiplerince yapılan saha çalışmalarında 3 bin 3 şahıs GBT’si ile 100 aracın kontrolü yapıldı. Araç ve şahısların üzerinde yapılan aramada da 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, bir miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.