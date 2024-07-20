Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kırıkkale’de 390 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 390 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 20.07.2024 22:10
  • Giriş: 20.07.2024 22:10
  • Güncelleme: 20.07.2024 22:10
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de 390 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 390 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs F.K. hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol