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Kırıkkale’de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 23:03
  • Giriş: 02.11.2024 23:03
  • Güncelleme: 02.11.2024 23:03
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34), jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Cezaevi Kurumu’na teslim edildi.

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