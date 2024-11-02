Kırıkkale’de 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (34), jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından Keskin T Tipi Cezaevi Kurumu’na teslim edildi.