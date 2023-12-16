Kırıkkale’de 986 gram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı

Kırıkkale’de şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 986 gram skunk ele geçirildi. Olayda 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 986 gram skunk ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan Y.B. ile C.B. hakkında adli işlem başlatıldı.