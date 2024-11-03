Kırıkkale’de ambulans ve iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Soner Sarıtaş (37) yönetimindeki 34 UB 2511 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra durdu.

Bu sırada arkadan gelen Ramazan Kiday yönetimindeki 19 AAD 087 plakalı ambulans, otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, Bilal Koçak idaresindeki 40 ABG 370 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş ağır yaralanırken, araçlarda bulunan Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Karakuş, Fatih Karakuş ve Lütfi Karakuş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü Soner Sarıtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşımda aksama meydana geldi. Araçların kaldırılması ve temiz çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.