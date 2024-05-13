Kırıkkale’de aranan 7 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan dentimlerde yakalanan 7 aranan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 6-12 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 139 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında da 7 bin 747 şahsın GBT’si sorgulandı, 281 aracın kontrolü gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda da 5 adet ruhsatsız tabanca ve 59 adet fişek ele geçirildi.