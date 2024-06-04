Kırıkkale’de asayiş denetimlerinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 7 şüpheli şahsın üzerinde 4 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, 4 adet tabanca, 769 adet fişek, 54,2 gram sentetik kannabinoid, 52,24 gram esrar, 16 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yapılan kontrollerde tabancaların ruhsatsız olduğu tespit edildi. İfadelerinin alınması üzere karakola götürülen şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde kontrol noktalarında toplam 5 bin 905 şahıs ve 2 bin 157 aracı sorguladı.

Ayrıca, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 121 araca cezai işlem uygulandı.