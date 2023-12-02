Kırıkkale’de bin 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bin 112 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen narkotik polisi tarafından şüpheli bir şahsın üzerine bin 112 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.