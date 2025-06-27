Kırıkkale’de bir çocuk serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta boğuldu

(KIRIKKALE) -Kırıkkale’de serinlemek amacıyla Kızılırmak’a giren Suriye uyruklu 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Üçevler mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Omar Bedir Hammud, kuzeniyle birlikte serinlemek için Kızılırmak’a girdi. Bir süre sonra sudan çıkan kuzeni, Hammud’un kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Yahşihan Belediyesi itfaiyesi, Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan kısa süreli arama çalışmasının ardından Hammud’un cansız bedenine ulaşıldı.