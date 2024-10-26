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Kırıkkale’de bir kadın, oğlunu evinde ölü buldu

Ajans Haberleri
  • 26.10.2024 13:39
  • Giriş: 26.10.2024 13:39
  • Güncelleme: 26.10.2024 13:40
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de bir kadın, oğlunu evinde ölü buldu

Kırıkkale’de bir anne, birlikte yaşadığı oğlunu kanepede ölü buldu.

Olay, Mustafa Keskin Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Mustafa Canga, eve gelen annesi tarafından kanepede hareketsiz yatarken bulunudu.

Annenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Canga’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Canga’nın mide rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinince yapılan tahkikatın ardından Canga’nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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