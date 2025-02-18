Kırıkkale’de cezaevi ring aracı devrildi: 9 kişi yaralandı

Kırıkkale’de cezaevi ring aracı devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Olay, Kırıkkale-Samsun kara yolunda, Büyük Yağlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.S. (37) idaresindeki cezaevi ring aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta bulunan cezaevi personelleri M.A. (28), A.Ö. (27), E.K. (28), E.H.Ç. (29), M.K. (28) ve M.Ö. (26) ile sürücü M.S. ve 2 mahkum yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale’deki hastanelere sevk edildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.