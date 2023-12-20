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Kırıkkale’de gümrük kaçağı 9 adet akıllı kol saati ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 20.12.2023 16:17
  • Giriş: 20.12.2023 16:17
  • Güncelleme: 20.12.2023 16:17
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de gümrük kaçağı 9 adet akıllı kol saati ele geçirildi

Kırıkkale’de polis ekiplerince, bir şahsın gözaltına alındığı operasyonda, gümrük kaçağı 9 adet akıllı kol saati ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kakaç ürün ticaretine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan operasyonda, 9 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. 

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