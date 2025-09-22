Kırıkkale’de halk otobüsünde fenalaşan kadın ambulansa teslim edildi

Kırıkkkale'de seyir halindeki bir halk otobüsünde fenalaşan kadın, otobüs şoförü tarafından en yakın noktada ambulansa teslim edildi.

Kırıkkale Belediyesi’ne bağlı Kimeski hattında hizmet veren 71 ACK 346 plakalı halk otobüsünde yolculuk eden Perihan İme, Kimeski Mahallesi’ne doğru seyahat sırasında aniden rahatsızlandı. İme’ye ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. Otobüs şoförü Mehmet Ugantaş ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkililerle sürekli irtibat halinde kaldı. Kadının sağlık durumu kötüleşince, şoför güzergâhı değiştirerek en uygun noktada ambulans ekipleriyle buluştu. Perihan İme, olay yerine sevk edilen ambulansa teslim edildi. O anlar, halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.