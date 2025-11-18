Kırıkkale’de iki araç çarpıştı: 8 yaralı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale-Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

E.A. yönetimindeki 34 MSC 116 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 35 AE 8519 plakalı hafif ticari araç karayolunun Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarındaki kesiminde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarındaki su kanalına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan N.K, S.A, T.A, R.Y, G.Y. ve E.D. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.