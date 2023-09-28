Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 3 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 1’i bebek, 3 kişi yaralandı.



Kırıkkale-Karakeçili Karayolu üzerindeki Tüpraş Sosyal Tesisler Kavşağı’nda meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 71 AAU 833 plakalı otomobil ile M.A.’nın kullandığı 34 SM 0219 plakalı otomobil çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.A. (31), H.A. (31) ve A.H.A. (7 aylık) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka gönderildi.