Kırıkkale’de iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddia edilen şüpheli şahıs A.E.’nin bulundu ikamete operasyon düzenlendi. Kamu kurumlarında iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen A.E. ikametinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda doküman, öz geçmiş formları ve banka kartları ele geçirildi. Ayrıca, şahsın "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mercilerce tutuklandı.