Kırıkkale’de kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir iş yerinde 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, A.Y. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.