Kırıkkale’de kaçak tütün ticaretine 2 gözaltı

Kırıkkale’de kaçak tütün ticaretine yine yapılan operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale’de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkeziden bir adrese operasyon düzenleyen polis, kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen C.K. ve M.B.’yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda da 95 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.