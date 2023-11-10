Kırıkkale’de kaçak tütün ve içki operasyonu: 11 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron ve 175 litre kaçak içki ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, il genelinde kaçak içki ve kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 3-9 Kasım tarihleri arasında polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 175 litre kaçak içki, 966 paket kaçak sigara, 106 adet elektronik sigara ve 5 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.