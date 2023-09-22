Kırıkkale’de kaçak ütün ve kozmetik ürün ele geçirildi: 6 gözaltı

Kırıkkale’de gümrük kaçağı kozmetik ürünler ile kaçak tütün ve binlerce makaronun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, son 1 haftada yapılan operasyonlarda 20 gümrük kaçağı parfüm, 4 bin 100 içi dolu makaron, 2 adet tabanca, 116 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Kaçakçılığa yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.