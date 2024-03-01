Kırıkkale’de kaçakçılara yönelik operasyon: 7 gözaltı

Kırıkkale’de son bir hafta 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 23-29 Şubat tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 22 bin 400 adet makaron, bin 144 adet gümrük kaçağı sigara, 20 litre sahte içki ve 35 adet telefon ele geçirildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ise 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.