Kırıkkale’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 06 EIR 988 plakalı minibüs ile E.Ç. yönetimindeki 71 ADG 244 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü U.S. ile otomobilde bulunan yolcu anne C.B. ve kızı Ö.E.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta, trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.