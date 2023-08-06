Kırıkkale’de otomobil takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14’üncü kilometresindeki Irmak köyü virajlar mevkisinde meydana geldi. İHA'nın aktardığına göre, A.Ç. idaresindeki 22 AJ 2023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.

Yola devrilen otomobildeki sürücü A.Ç. ile yanında bulunan Z.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Acil serviste tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.



