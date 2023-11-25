Kırıkkale’de park halindeki otomobil alev alev yandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir sitenin bahçesinde bulunan park halindeki otomobil alev alev yandı.



Olay, gece saatlerinde Yahşihan ilçesi Bayraktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan S.İ.’ye ait 06 DAP 433 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Site sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, otomobilde çıkan yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.