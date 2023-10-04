Kırıkkale’de saman yığınından uyuşturucu çıktı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda arama yapan narkotik köpeği "Cesur", mandıradaki saman yığının içerisine gizlenen 1 kilo 20 gram kubar esrar maddesi buldu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şahıs ise tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerince, Kevenli köyünde ikamet eden R.T.’nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine tarlada narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Ekipler, narkotik köpeği "Cesur" ile tarlada bulunan saman yığınını aradı.

Köpeğin tepki verdiği noktada yapılan aramada 1 kilo 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.T., hakkında yapılan işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.