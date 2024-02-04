Kırıkkale’de TIR devrildi: Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

Kırıkkale’de kontrolden çıkan TIR'ın tarlaya devrildiği kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale’nin Delice ilçesindeki Evliyalı köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 42 GL 290 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.