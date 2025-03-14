Kırıkkale’de trafik kazaları kameralara yansıdı

Kırıkkale’de dikkatsizlik ve hız sınırı ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırını aşmalarının kazalara nasıl davetiye çıkardığını gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların önüne geçilmesi için sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık" ifadelerine yer verilirken, hız sınırlarına uyulması ve trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.