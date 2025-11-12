Giriş / Abone Ol
Kırıkkale’de traktör şarampole yuvarlandı, sürücüsü yaşamını yitirdi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

  • 12.11.2025 14:34
  • Giriş: 12.11.2025 14:34
  • Güncelleme: 12.11.2025 14:34
(KIRIKKALE) - Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. (81) yönetimindeki 18 KY 650 plakalı traktör, Alaaddin Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, araçtan savrulan sürücü Kızılırmak Nehri kenarına düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.Ş’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Y.Ş’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

