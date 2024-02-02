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Kırıkkale’de tren raydan çıktı

Kırıkkale’de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.

Güncel
  • 02.02.2024 08:58
  • Giriş: 02.02.2024 08:58
  • Güncelleme: 02.02.2024 09:05
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de tren raydan çıktı
Fotoğraf: İHA

Kırıkkale’de rayların üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı.

Olay, Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.

Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güncellenecek...

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