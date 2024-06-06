Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale’de bir şahsın gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 744 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, şehir merkezinde yapılan operasyonda, 2 bin 744 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ü.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.