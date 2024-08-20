Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 11 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale’de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen denetimlerde, 13-19 Ağustos tarihleri arasında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda da 695 sentetik ecza maddesi, 115 gram kannabinoid, 8 gram metamfetamin, 2,56 gram esrar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1’i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.