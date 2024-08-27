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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli adli işlem

Ajans Haberleri
  • 27.08.2024 14:17
  • Giriş: 27.08.2024 14:17
  • Güncelleme: 27.08.2024 14:18
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli adli işlem

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 20-26 Ağustos tarihleri arasında 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sırasında 66 adet sentetik ecza maddesi, 59 gram sentetik kannabinoid, 9 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 4 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.

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