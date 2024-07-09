Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 02-08 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 2 bin 302 adet sentetik ecza, 27 adet ecstasy, 5 gram kannabşnoid, 13 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerden de 4’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheli hakkında da başlatılan adli işlem devam ediyor.