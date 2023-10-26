Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: İHA
Kırıkkale’de narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti tapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 517 adet sentetik ecza hapı, 5 gram metamfetamin, 4 gram kokain, 1 gram esrar ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü hakkında adli işlem başlatıldı, diğer 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.
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