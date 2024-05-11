Kırıkkalegücü’nde başkan değişti, kulüp isimi de değişiyor

TFF 3. Lig ekibi Kırıkkalegücü FSK’nın olağanüstü genel kurul toplantısında yeni başkan seçilen Adnan Duman, ilerleyen günlerde kulübün ismini değiştireceklerini söyledi.



TFF 3. Lig ekibi Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp binasında gerçekleştirildi. Şeref Akbal’ın istifasının ardından yapılan genel kurulda, takımın yeni başkanı Adnan Duman oldu. Genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları görüşüldü.

Kırmızı-lacivertli kulübün yeni başkanı Adnan Duman, genel kurulda yaptığı konuşmada, Kırıkkalegücü FSK ismini ilerleyen günlerde değiştireceklerini söyledi.

Başkan Duman, "Biz yeni yönetim olarak birinci önceliğimiz; alt yapı faaliyetlerinin biran önce elden geçirilmesi, tesisin biran önce tahsis edilmesi, son olarak da antrenman sahası ve stat sorununu çözüme kavuşturmak. Yönetim kurulunun ve Kırıkkale halkının da destekleriyle bu sorunların çözülmesi için yola çıkıyoruz. Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü’nün ismini de ilerleyen günlerde değiştireceğiz" diye konuştu.

Kırıkkalespor’u baştan aşağı yeniden inşa edeceklerini kaydeden Duman, "Kulübün yıllık bütçesi, yönetim kurulundaki üyelerimizin şirketlerinin bir aylık cirosu. Amacımız, başarılı olmak. Biz tesislerimizi yeniden inşa etmeden, stat sorununu çözmeden, 1. Lig’e çıksanız ne anlamı var? Biz her şeyi baştan aşağı inşa edeceğiz. Biz bu işe kurumsal girdik, kurumsal da devam edeceğiz" dedi.

Çocukları uyuşturucu maddeden uzak tutmak için Kırıkkale’yi spor yuvasına dönüştüreceklerini ve gerekli çalışmaları da kısa sürede yapacaklarını anlatan Duman, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.

Futbol camiasında Kırıkkale ismini 81 il içerisinde ön plana çıkaracaklarını ifade eden Duman, maddi ve manevi olarak bu işin üstesinden geleceklerini aktardı.