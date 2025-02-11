Kırıklar Cezaevi’nde avukata şiddet iddiası

İzmir Barosu, Buca Kırıklar Cezaevi’nde bir meslektaşlarının sözel ve fiziki şiddete uğradığını iddia etti. Baro, darp iddiası üzerine suç duyurusunda değerlendirmek üzere müvekkiline ait sağlık raporunu cezaevi yönetiminden talep eden bir meslektaşlarının cezaevi savcısı C.Y’nin ‘senin zaten neden buraya geldiğin belli, provokasyona gelmişsin, teröristsiniz…’ şeklindeki düşmanca tavrıyla karşılaştığını ve güvenlik görevlileri ile cezaevinden çıkartılmak istendiğini duyurdu.

İzmir Barosu'nun internet sitesinden birkaç gün önce yapılan açıklamada, “Bir avukatın mesleki faaliyeti nedeniyle ilettiği talepleri yüzüne karşı terörist diyerek reddeden zihniyeti reddediyoruz. Bu düşmanlık ve nefret karşısında meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve gerekli hukuki süreci takip edeceğimizi duyururuz” ifadelerine yer verildi.

BAŞSAVCILIK YALANLADI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “Görevli Cumhuriyet Savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı, yersiz ve haksız bir ithamdır. Aynı gün ilgili avukatın bu defa vekâletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebi mevzuata uygun görülerek gereği ivedilikle yerine getirilmiştir.” denildi.