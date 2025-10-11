Kırılgan ateşkes

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump’ın “güç yoluyla barış” politikası kapsamında Filistin topraklarını emperyalist planlara açan planın ilk aşaması ateşkes devreye girdi.

İsrail savaş kabinesindeki anlaşmanın onaylanmasının ardından İsrail ordusu, “sarı hat” olarak adlandırılan “ayarlanmış konuşlanma hatlarına” çekilmeye başladı. Buna göre İsrail, ilk aşamada Gazze’nin %53’ünün kontrolünü sağlayacak bir hatta çekilecek. İsrail ordusu, çekildiği hatlarda “herhangi bir ani tehdidi ortadan kaldırmak için” operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

Times Of Israel gazetesinde çıkan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde kısmi çekilmeyi topçu ateşi ve hava saldırısı eşliğinde yaptığı belirtildi. Ateşkesin devreye girmesinin ardından Filistinliler, Gazze’nin kuzeyine geri dönmeye başladı.

BERGUSI LİSTEDE YOK

Anlaşmaya göre İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi öğleye kadar serbest bırakılması bekleniyor. Anlaşma kapsamında çatışmalar duracak, İsrail ordusu 24 saat içinde belirlenen mevzilere çekilecek ve Hamas 72 saat içinde İsrailli 20 rehine ve 28 cansız bedenleri teslim edecek.

Karşılıklı olarak İsrail hapishanelerindeki 250’si İsrail hapishanelerindeki müebbet hapis cezası bulunanlar olmak üzere 1950 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Ateşkes kapsamında El Fetih lideri Mervan Bergusi ve FHKC Genel Sekreteri Ahmed Saadet’in de serbest bırakılması gündeme gelirken İsrail, 2002’den beri tutuklu bulunan Bergusi’nin salıverilmeyeceğini açıkladı.

ABD ASKER YOLLUYOR

Anlaşmanın uygulanması ABD, Türkiye, Katar ve Mısır’dan oluşan uluslararası bir görev gücü tarafından denetlenecek. ABD’li yetkililere göre Ortadoğu’daki 200 kadar Amerikan askeri, uluslararası görev gücünü koordine etmek için İsrail’e göndereceği belirtildi.

Ateşkes kapsamında Gazze'ye günlük 600'e yakın insani yardım tırının girmesi bekleniyor.

TEHDİTLER SÜRÜYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, “Hamas silahsızlandırılmazsa Gazze’ye saldırıların yeniden başlayacağı” tehdidinde bulundu. “Bu (Hamas’ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Fakat başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır” diyen Netanyahu, “İsrail güçleri, Hamas silah bırakana kadar baskı unsuru olarak Gazze'de kalacak. Rehinelerin tamamı önümüzdeki günlerde evlerine dönecek” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

EMPERYALİST PLAN BARIŞTAN ÇOK UZAK

Trump başkanlığındaki “Barış Kurulu’nun” yönetimini denetleyeceği Gazze’yi 80 yıl önceki “manda” dönemine geri götürecek Barış Planı, Filistinlilerin egemenliğini yok saymaktan işgal altındaki Batı Şeria’daki belirsizliğe kadar birçok aksaklık barındırıyor. Filistin Devleti’ni tanıma adımları atan Batı ülkeleri ile Arap devletlerinin desteklediği plan, iç kamuoyunda artan baskıya yönelik bir adım olarak değerlendirilirken Filistinlilere “öldürülmemek” dışında somut bir vaat barındırmıyor.

BATI ŞERİA’DA İŞGAL

Söz konusu devletler, Netanyahu’nun Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki işgal politikasına ve savaş suçlarına karşı sessiz kalarak tam bir siyasi dokunulmazlık tanıdı. Tüm dünyanın gözü Gazze’deki soykırımdayken İsrail, Batı Şeria’daki “Demir Duvar” operasyonuyla baskınlarına hız verirken yeni yerleşim alanlarıyla işgalini genişletti. Tüm bunlar yaşanırken Batı Şeria’da İsrail ordusu destekli işgalci şiddeti, binlerce Filistinliyi yerinden etti.

CEZASIZLIK BAHŞEDİLDİ

Trump’ın planında bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması ifadelerine yer verilmezken “kendi kaderini tayin etme” şeklinde muğlak ifadeler kullanılıyor. Bu, son dönemde Batılı devletlerin de dillendirmeye başladığı ve birçoklarının kalıcı barış için şart olarak gördüğü “iki devletli çözüm” konusunun ortadan kaldırıldığına işaret ediyor.

Gazze’deki savaş suçları nedeniyle UCM’nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yanı sıra birçok işgalcinin yaptırımlara tabi tutulmasına yol açan Batı Şeria’daki yasadışı işgalden ‘barış planında’ bahsedilmiyor. Bu cezasızlık politikası, İsrail’in gelecekte yeni katliamlar ve işgallerine kapı aralıyor.

∗∗∗

TRUMP’A NOBEL ŞOKU: ÖDÜL MÜTTEFİKİNİN OLDU

Trump’ın “7 savaşı bitirdim, ben hak ediyorum” diyerek göz koyduğu 2025 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi, Venezuelalı sağcı muhalefet lideri Maria Corina Machado oldu. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri tehditlerinin arttığı bir dönemde Machado “Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları” dolayısıyla ödülün sahibi oldu. Beyaz Saray, Barış Ödülü’nün Trump’a verilmemesine tepki göstererek Nobel Komitesi’ni “barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla” suçladı.