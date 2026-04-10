Kırılgan ateşkeste Lübnan kilit

ABD ile İran arasında varılan kırılgan ateşkeste taraflar bugün masaya oturmaya hazırlanırken katliamın sürdüğü Lübnan kilit hale geldi. Emperyalist-Siyonist saldırganlığın başlattığı savaşta 40’ıncı günde gelen iki haftalık ateşkes, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla her an çökmek üzere. Ateşkesin duyurulduğu çarşamba günü Lübnan’a en yoğun bombardımanı gerçekleştirerek en az 250 kişiyi katleden İsrail, dün de saldırılarını sürdürdü.

‘SALDIRILAR SÜRECEK’

Ateşkesin Lübnan’ı kapsamadığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hizbullah hedeflerine saldırıların süreceğini söyledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Netanyahu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırılarda Hizbullah lideri Naim Kasım'ın sekreteri ve yeğeni Ali

Yusuf Harşi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail’in kuzeyine güvenlik getirene kadar Hizbullah’ı vuracaklarını kaydeden Netanyahu, “her an savaş geri dönmeye hazır” şekilde “elleri tetikte beklediklerini” söyledi.

MÜZAKERE ANLAMSIZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bunu “aldatma ve varılacak muhtemel anlaşmaya uyulmayacağının tehlikeli bir işareti” olarak niteledi. Pezeşkiyan, saldırıların sürmesinin bugün Pakistan’da ABD ile başlaması planlanan müzakereleri “anlamsız” kılacağını belirterek “Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise “ABD, ateşkes ya da İsrail aracılığıyla devam eden savaş arasında bir seçim yapmak zorunda. İkisini birden seçemez” diye konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, müzakere zemini olarak kabul edilen 10 maddelik önerinin üç temel unsurunun daha görüşmeler başlamadan önce ihlal edildiğini söyledi.

TRUMP: ORDU KALACAK

ABD Başkanı Trump ise tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personelinin, ek mühimmat ve silahlarla birlikte “varılan gerçek anlaşma tam olarak yerine getirilene kadar İran’ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edeceğini” ifade etti. Anlaşmanın bozulmasının "son derece düşük ihtimal" olduğunu belirten Trump, uzlaşma sağlanamazsa saldırıları "daha büyük, daha iyi ve daha güçlü" şekilde sürdürme tehdidinde bulundu. Trump mesajında, "Büyük ordumuz dinleniyor, bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini de kullandı. Trump, “İran için nükleer silah yok, Hürmüz Boğazı açık kalacak” dedi.